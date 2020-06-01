Сильный ливень затопил улицы Таллинна

Дата публикации: Вчера, 22:35 Просмотрено: 282

Сильный ливень, обрушившийся на эстонскую столицу, привел к затоплению многих улиц в час пик.



Сильный ливень привел к затоплению многих улиц в столичном районе Мустамяэ. Если автобусам удавалось без особых проблем преодолеть водную преграду, то легковые автомобили преодолевали участок на улице Вильде с большим трудом.

Подобная картина была и на других улицах столицы. Автовладельцы, машинам которых грозит гидроудар двигателя, негодуют.

В таллиннской мэрии заявили "Актуальной камере", что с таким количеством осадков, которое выпало во второй половине дня, 20 июля, в Таллинне, не справилась бы дождевая канализация ни в одном из городов мира.

ERR