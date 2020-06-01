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Конвейер новостей / Происшествия / РеспубликаСильный ливень затопил улицы Таллинна

Дата публикации: Вчера, 22:35 Просмотрено: 282

Сильный ливень, обрушившийся на эстонскую столицу, привел к затоплению многих улиц в час пик.


Сильный ливень привел к затоплению многих улиц в столичном районе Мустамяэ. Если автобусам удавалось без особых проблем преодолеть водную преграду, то легковые автомобили преодолевали участок на улице Вильде с большим трудом.
Подобная картина была и на других улицах столицы. Автовладельцы, машинам которых грозит гидроудар двигателя, негодуют.
В таллиннской мэрии заявили "Актуальной камере", что с таким количеством осадков, которое выпало во второй половине дня, 20 июля, в Таллинне, не справилась бы дождевая канализация ни в одном из городов мира.

ERR

Сильный ливень затопил улицы Таллинна
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