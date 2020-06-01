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Конвейер новостей / Правопорядок / РегионПолиция взяла под особый контроль улицу в Нарва-Йыэсуу

Дата публикации: Вчера, 21:19 Просмотрено: 355

Жители курортного города Нарва-Йыэсуу пожаловались в полицию на водителей, не соблюдающих скоростной режим на улице Айа, где вместе с автомобилями по дороге ходят пешеходы и ездят велосипедисты.

Полиция будет чаще патрулировать эту улицу особенно хорошую летнюю погоду.
Патруль Нарвского отделения полиции побывал на месте и измерил скорость движения. Большинство водителей автомобилей и других участников движения придерживаются установленных правил. Патрули и дальше будут измерять скорость на этой улице, особенно в теплую, пляжную погоду.
"Нарва-Йыэсуу – это прекрасное место для отдыха, где, безусловно, есть на что посмотреть, однако рассматривать достопримечательности лучше после остановки, а не во время вождения транспортного средства. Улица Айа очень узкая, в то же время по ней двигаются как автомобили, так и пешеходы с велосипедистами", - говорится в сообщении полиции.

ERR

Полиция взяла под особый контроль улицу в Нарва-Йыэсуу
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