Жители Эстонии стали чаще тонуть

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Если за все три летних месяца 2019 года в различных водоемах Эстонии утонули 17 человек, то в этом году число утонувших достигло 14 уже к началу июля.

В общей сложности с начала текущего года утонули 37 человек, т.е. на одного больше, чем за весь 2019 год, сообщила в воскресенье "Актуальная камера".

Из 14 утонувших этим летом пять случаев были связаны с падением в воду, четыре произошли во время купания, а остальные во время рыбалки и поездок на лодках. Большинство утонувших находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По словам руководителя отдела профилактической работы Спасательного департамента Виктора Саареметса, часто тонут подвыпившие мужчины среднего возраста, обычно в озерах и прудах.

Для предотвращения таких инцидентов спасатели стараются следить за ситуацией на водоемах, за наличием спасательных жилетов у детей в лодках, а также, при необходимости, разъясняют, что в воду стоит заходить только в трезвом виде.

Из утонувших с начала года 63% находились в состоянии опьянения, хотя эта статистика учитывает только данные с января по май.

"Среднее опьянение у утонувших в этом году превышало два промилле. Это все-таки серьезное опьянение, потому что координация и все остальные способности тогда совсем другие, - сказал Саареметс. - Самая большая степень опьянения, выявленная в этом году, составила 5,6 промилле. По всем раскладам этот человек должен был уже раньше умереть [от отравления алкоголем]".

Отправляясь купаться, спасатели также рекомендуют правильно рассчитывать свои силы, знать, какое в водоеме дно и берега, не купаться в одиночестве и в слишком холодной воде.

ERR