Число смертей на дорогах Эстонии не сократилось

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Государственная программа по безопасности дорожного движения (2017-2019) по сокращению числа смертельных ДТП не достигла желаемой цели.

В среднем ежегодно на дорогах Эстонии гибнет 55 человек. Это число хотели сократить до 50, однако к середине июля нынешнего года уже погиб 31 человек.

По словам руководителя программы по безопасности дорожного движения шоссейного департамента Ало Кирсимяэ, основные причины смертельных ДТП связаны с превышением допустимой скорости движения, вождением в нетрезвом виде, занятие посторонними делами за рулем (например, разговоры по телефону) и не использование ремней безопасности во время вождения.

Чтобы улучшить ситуацию, министерство юстиции сосредоточило усилия на борьбе с вождением в нетрезвом виде. Была разработана программа для автошкол, чтобы они уделяли больше внимания рискам во время вождения.

Минюст к октябрю 2020 года разработает новую программу предотвращения повторных нарушений правил дорожного движения.

Кроме этого, по примеру Финляндии и Швеции в Эстонии установили на участке Таллинн-Рапла-Тюри разделительный барьер, чтобы уменьшить столкновения со встречными транспортными средствами.

ERR