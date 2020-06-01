В странах Балтии продолжают расти цены на бензин

Дата публикации: Сегодня, 10:54 Просмотрено: 93

Во всех странах Балтии на прошедшей рабочей неделе продолжали расти цены на бензин, свидетельствуют обобщенные данные агентства BNS.

В Риге на АЗС "Circle K" цена бензина 95-й марки увеличилась на 0,9% и составила 1,149 евро за литр, цена дизельного топлива выросла на 1% до 1,059 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки выросла на 1,2% до 1,126 евро за литр, цена дизельного топлива - на 1,3% до 1,016 евро за литр.

В Таллинне на АЗС "Circle K" цена бензина 95-й марки выросла на 2,4% до 1,259 евро за литр, а цена дизельного топлива не изменилась и составляла 0,999 евро за литр.

Цены на автогаз в Риге и Вильнюсе были стабильными. В Риге литр автогаза стоил 0,545 евро, в Вильнюсе - 0,539 евро. В Таллинне автогаз подешевел на 0,9% до 0,58 евро за литр.