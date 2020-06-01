Со следующей недели - карантин для гостей из 10 европейских стран

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С понедельника, 20 июля, при въезде в Эстонию на двухнедельной самоизоляции должны оставаться прибывающие из Швеции, Португалии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Исландии, Люксембурга, Испании, Сан-Марино и Андорры.

Режим самоизоляции не действует при путешествии из ЕС в Эстонию для прибывших из Великобритании, Австрии, Бельгии, Нидерландов, Ирландии, Италии, Греции, Кипра, Литвы, Лихтенштейна, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, Мальты, Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании, Чехии и Венгрии.

Приезжать в Эстонию можно и из третьих стран, которые есть в согласованном в Евросоюзе списке. В этот список входят Алжир, Австралия, Грузия, Япония, Канада, Марокко, Южная Корея, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия.

Информация о странах и требованиях для прибывающих из этих стран имеется на сайте Министерства иностранных дел.

МИД обновляет требования карантина для прибывающих из европейских стран каждую неделю. Требование двухнедельной самоизоляции привязано к эпидемиологической ситуации в стране, из которой они прибывают. Если коэффициент распространения коронавируса в такой стране на протяжении последних двух недель перед приездом составляет не более 16 случаев на 100 000 жителей, то ограничения на передвижение не применяются.

ERR