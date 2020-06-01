Правительство продлило карантинные требования

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Правительство Эстонии продлило до 30 сентября текущего года карантинные требования для больных с диагнозом COVID-19 и лиц, которые проживают совместно с ними.

Больным коронавирусной инфекцией запрещено с момента диагноза и до выздоровления покидать место жительства или постоянного пребывания, за исключением случаев, когда это происходит по указанию работника здравоохранения или сотрудника полиции, либо в чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и здоровью человека.

Находящимся в тесном контакте с больными лицам разрешено ограниченное передвижение за пределами места жительства для выполнения служебных обязанностей в том случае, если они являются работниками здравоохранения или исполняют публичные функции, при условии, что у них нет симптомов болезни и они внимательно следят за состоянием своего здоровья и соблюдают введенные правительством или Департаментом здоровья меры по предотвращению распространения инфекционного заболевания.

Находящиеся в тесном контакте с больными лица также могут выходить из дома за предметами первой необходимости, если такие предметы невозможно получить иным образом, а также для прогулки, если они принимают все меры для предотвращения распространения инфекционного заболевания.

ERR