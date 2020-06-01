К проекту завода по рафинированию сланцевого масла могут вернуться

Дата публикации: Сегодня, 13:50 Просмотрено: 123

Госкомпания Eesti Energia и фирма Viru Keemia Grupp (VKG) решили отказаться от плана по строительству в Ида-Вирумаа завода по предварительному рафинированию сланцевого масла.

Однако в руководстве Eesti Energia не исключают, что в будущем к этому проекту можно будет вернуться.

"Если ситуация на рынке топлива изменится, мы сможем вернуться к этому проекту. К тому же, все проведенные подготовительные работы дали нашим командам знания о том, как повысить качество сланцевого масла более простыми способами", - сказал ERR член правления концерна Eesti Energia Маргус Валс.

Эстонское сланцевое масло используется для получения судового топлива. Недавние изменения в Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов оказали несколько неожиданное влияние на цены жидкого топлива.

"Директивы по морскому топливу изменились. С 1 января содержание серы может быть не более 0,5 процента. Наше сланцевое масло очень близко к этому уровню и в связи с этим очень востребовано. И то, что является очень хорошей новостью для сегодняшнего производства, оказалось теперь плохой новостью для завода предварительного рафинирования", - объяснил председатель правления VKG Ахти Асманн.

По его словам, поскольку разница в ценах очищенного и неочищенного масла стала относительно небольшой, это заставило усомниться в целесообразности инвестиций в новое производство.

"Маржа рафинирования снизилась, и это и было основной причиной, по которой мы решили не продолжать работу с этим проектом", - сказал Асманн.

Проект решили закрыть по результатам технико-экономического обоснования, показавшего, что завод не окупится.

Соглашение о сотрудничестве для строительства завода Eesti Energia и VKG заключили в прошлом году.

Производственная мощность завода должна была составлять 1,6 млн тонн масла в год. Общий объем инвестиций оценивался в 650 миллионов евро.

ERR