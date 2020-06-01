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Конвейер новостей / ПроисшествияВ Ида-Вирумаа произошло ДТП с двумя пострадавшими

Дата публикации: Сегодня, 00:34 Просмотрено: 159

Во вторник вечером в волости Тойла Ида-Вируского уезда столкнулись два автомобиля, по первоначальным данным, в результате аварии травмы получили два человека.


Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны, по данным которой авария произошла в 17.24 в деревне Пеэри, где на перекрестке Ярве столкнулись два автомобиля. В результате столкновения один из автомобилей съехал с дороги.
Движение в районе происшествия временно закрыто, полиция обещает при первой возможности представить более подробную информацию.

В Ида-Вирумаа произошло ДТП с двумя пострадавшими
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