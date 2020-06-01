Работников с Украины доставят в Эстонию чартером

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Эстонская торгово-промышленная палата ближайшее время организует чартерный рейс для перевозки украинских работников в Эстонию.



Палата организует специальный рейс Таллинн-Киев-Таллинн до начала августа, с большой вероятностью он может состояться уже на следующей неделе, пишет в социальных сетях председатель палаты Роомет Сырмус.

Предприниматели, заинтересованные в доставке украинского работника в Эстонию, могут заполнить соответствующую анкету до 15 июля. Предпочтение будет отдаваться работникам сельского хозяйствами. По словам председателя палаты, уже набралось достаточно людей, чтобы полет состоялся.

Цена билета будет зависеть от загруженности самолета, максимальная составит 350 евро. Если украинский работник зарегистрирован на краткосрочную работу сроком до 90 дней, то виза не выдается, рейс в Эстонию будет только прямым.

Палата также организует рейс и в направлении Таллинн-Киев, ожидаются желающие вне зависимости от сферы их деятельности.

Правительство Эстонии разрешает иностранным работникам въезд в Эстонию с 6 июля, если работодатель готов организовать проверку работников на вирус COVID-19 по прибытии в Эстонию, а затем снова 14 дней спустя. Работник также должен быть помещен на карантин на 14 дней, в этот период он не может работать.

Уровень заболеваемости в Украине превышает 25 человек на 100 000 жителей, поэтому регулярные рейсы между Украиной и Эстонией открывать не разрешается.