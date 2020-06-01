Возобновляются полеты Москва-Таллинн-Москва

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Российский перевозчик "Аэрофлот" с 1 августа планирует возобновить работу регулярной авиалинии по маршруту Москва-Таллинн-Москва, на официальном сайте "Аэрофлота" уже открыта продажа билетов по этому направлению, сообщает в понедельник rus.err.ee.

Соответствующие планы подтверждают и в Таллиннском аэропорту. По информации Таллиннского аэропорта, в августе также ожидается открытие полетов в Стамбул и Брюссель.

"Мы не уверены, что полеты в Москву начнутся уже 1 августа, поскольку уровень заражения коронавирусом в России пока еще остается довольно высоким. Именно в этом сейчас главная проблема", - сказал радионовостям ERR коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

По его словам, предприятие надеется, что в течение августа из Таллинна можно будут напрямую улететь в 30 городов. Это позволит предприятию приблизиться к докризисному уровню, когда из Таллинна можно было летать 15 авиакомпаниями в 36 аэропортов, а 28 маршрутов были круглогодичными.

Запрет на полеты между Эстонией и Украиной будет действовать как минимум до 28 июля

Сейчас свои регулярные полеты из Таллинна открыли 7 авиакомпаний – AirBaltic, Finnair, Lufthansa, Ryanair, Norwegian, Transaviabaltika и Wizz Air. В июле, вероятно, к ним добавятся еще Belavia, LOT, easyJet, а в августе - Turkish Airlines, "Аэрофлот" и SAS.

По словам Пяргмяэ, аэропорты и авиакомпании прилагают все усилия к тому, чтобы путешествия были безопасными для людей.

"Пока ношение маски в самолетах является обязательным, в аэропортах ношение маски в большинстве случаев носит добровольный характер", – сказал Пяргмяэ, порекомендовав перед каждым рейсом отдельно знакомиться с правилами безопасности и возможными ограничениями, действующими в месте назначения, аэропортах и авиакомпаниях.

МИД Эстонии рекомендует воздерживаться от поездок, за исключением тех европейских стран, где количество зараженных в течение последних 14 дней составляло 16 или менее человек на 100 000 жителей и по возвращении из которых не требуется самоизоляция.

По данным Министерства экономики и коммуникаций, в настоящее время из Эстонии запрещены полеты в города Швеции, Португалии, Белоруссии, Украины и России. Венгерский перевозчик Wizz Air надеется возобновить полеты в Киев, Харьков и Львов с 29 июля.

В июле из Таллиннского аэропорта можно летать в 26 направлениях. Среди новых пунктов назначения Лондон, Милан, Эдинбург, Малага, Жирона, Дюссельдорф, Дублин, Осло и Варшава.