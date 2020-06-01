Темп роста безработицы в Эстонии замедлился

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Темп роста зарегистрированной безработицы в Эстонии замедлился, а количество предложений о работе начало расти, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Кассы по безработице.



По состоянию на конец июня было зарегистрировано 51 026 безработных, что составляет 7,9% рабочей силы от 16 лет до пенсионного возраста. По сравнению с тем же периодом годом ранее, численность зарегистрированных безработных выросла в 1,7 раз. В июне зарегистрировалось 8 025 новых безработных. По сравнению с маем, численность безработных выросла на 1,6%, по состоянию на конец мая было 50 224 зарегистрированных безработных.

Самая высокая ставка зарегистрированной безработицы в конце июня была в Ида-Вирумаа (12,9%), и самая низкая на Хийумаа (4,4%). Безработных с пониженной трудоспособностью в конце июня было 11 993 человека, по сравнению с годом ранее доля безработных с пониженной трудоспособностью значительно снизилась.

С помощью кассы по безработице в июне трудоустроились или занялись предпринимательством 5 050 человек, по сравнению с июнем прошлого года численность нашедших работу больше. В июне через кассу по безработице передавалось 9 431 рабочее место. В течение месяца добавилось 5 333 новых предложений о работе, по сравнению с прошлым месяцем новых предложений о работе было на четверть больше.