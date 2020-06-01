Гости из семи стран должны оставаться самоизоляции

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Из-за доли людей, зараженных коронавирусом, с понедельника прибывающие из Швеции, Португалии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Чехии и Люксембурга должны оставаться в самоизоляции в Эстонии в течение двух недель после въезда.

При поездках в Эстонию из стран ЕС требование самоизоляции с понедельника не распространяется на прибывающих из Великобритании, Австрии, Бельгии, Испании, Нидерландов, Ирландии, Исландии, Италии, Греции, Кипра, Литвы, Лихтенштейна, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, Мальты, Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании и Венгрии, сообщила в пятницу BNS пресс-служба МИД Эстонии.

Из входящих в одобренный ЕС список третьих стран Алжира, Австралии, Грузии, Японии, Канады, Марокко, Черногори , Южной Кореи, Руанды, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая и Новой Зеландии самоизоляция требуется только прибывающим из Черногории и Сербии.

Информацию о странах и требованиях к прибывающим из этих стран можно найти на веб-сайте Министерства иностранных дел https://vm.ee/en/teave-riikute-ja-eneseisolatsiooninouete- finance-eestisse-saabujatele.

Из-за распространения коронавируса МИД настоятельно рекомендует избегать поездок, за исключением европейских стран, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее инфицированных людей и где нет необходимости оставаться в изоляции.