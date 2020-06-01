ОБНОВЛЕНО Шторм обесточил уже 20 369 домохозяйств Эстонии

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Сильный ветер в субботу по состоянию на 13.22 обесточил 20 369 домохозяйств, большинство из них в Пярнумаа и Рапламаа.

«Шторм с раннего утра начал распространяться на Сааремаа, Пярнумаа и Рапламаа. Ветер ломает деревья на линиях и вызывает многочисленные повреждения, - сообщил ведущий специалист диспетчерского центра Elektrilev Харди Пуусепп. - Штормовой ветепр все еще смещается сегодня в Ярвамаа, Харьюмаа и Вирумаа, и можно предположить, что это приведет к новым поломкам».

В Пярну обрушилась часть офисного здания, сообщает rus.postimees.ee

В субботу в 12.30 спасателям поступил вызов к Дому Martens на улице Пикк в Пярну, где обрушилась часть здания. Люди не пострадали, пишет Pärnu Postimees.

На место происшествия приехали спасатели и скорая помощь. Спасатели приступили к уборке упавших на тротуар строительных блоков и другого мусора.

Дом Martens находится в Пярну на Пикк, 12. Здание расположено рядом с автовокзалом, на первом этаже находится продуктовый магазин mini-Rimi.

Больше всего отключений произошло на Хийумаа, где в 10.27 одновременно вышли из строя две линии электропередач, оставив без электричества 7076 потребителей. Диспетчеры Elektrilevi смогли за семь минут дистанционно восстановить подачу электроэнергии всем потребителям, это произошло благодаря быстрому реагированию и возможности переключения в электросети.

Пуусепп отметил, что Elektrilevi активно устраняет неисправности повсюду и сотрудничает со спасательным департаментом. Для устранения части повреждений может потребоваться времени до вечера воскресенья. Elektrilevi делает все возможное, чтобы восстановить электроснабжение потребителей как можно скорее.



Синоптики направили по Эстонии штормовое предупреждение второго уровня

В субботу Служба погоды направила по материковой части Эстонии и морю штормовое предупреждение второго уровня.

Наступающая с запада ложбина низкого давления активизировалась вблизи Эстонии и повлияла на усиления ветра. На материковой части страны порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду, на западе материковой части и на островах - до 27 метров в секунду.

После полудня ветер начиная с островов станет ослабевать. В ночь на воскресенье ложбина низкого давления отступит, и небо прояснится.

BNS