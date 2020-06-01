Для семи стран Европы - самоизоляция в Эстонии 14 дней

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Из-за доли людей, зараженных коронавирусом, с понедельника прибывающие из Швеции, Португалии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Чехии и Люксембурга должны оставаться в самоизоляции в Эстонии в течение двух недель после въезда.

При поездках в Эстонию из стран ЕС на следующей неделе требование самоизоляции не распространяется на прибывающих из Великобритании, Австрии, Бельгии, Испании, Нидерландов, Ирландии, Исландии, Италии, Греции, Кипра, Литвы, Лихтенштейна, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, Мальты, Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании и Венгрии, сообщила в пятницу BNS пресс-служба МИД Эстонии.

Из входящих в одобренный ЕС список третьих стран Алжира, Австралии, Грузии, Японии, Канады, Марокко, Черногори , Южной Кореи, Руанды, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая и Новой Зеландии самоизоляция требуется только прибывающим из Черногории и Сербии.

Информацию о странах и требованиях к прибывающим из этих стран можно найти на веб-сайте Министерства иностранных дел https://vm.ee/en/teave-riikute-ja-eneseisolatsiooninouete- finance-eestisse-saabujatele.

Из-за распространения коронавируса МИД настоятельно рекомендует избегать поездок, за исключением европейских стран, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее инфицированных людей и где нет необходимости оставаться в изоляции.

BNS