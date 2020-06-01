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Конвейер новостей / ЗдравоохранениеПлюс два положительных теста за последние сутки

Дата публикации: Сегодня, 10:58 Просмотрено: 198

В течение последних суток в Эстонии стали известны результаты 445 тестов на коронавирус, были выявлены два новых случая заражения.

По данным регистра народонаселения, два положительных результата дали тесты жителей столицы.

По состоянию на утро 10 июля, в Эстонии с диагнозом COVID-19 госпитализированы пять человек, из которых в искусственной вентиляции легких нуждается один пациент.

С начала эпидемии в Эстонии от COVID-19 скончались 69 человек.

Плюс два положительных теста за последние сутки
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