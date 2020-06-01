Экспорт из Эстонии сократился на четверть

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По данным департамента статистики, экспорт товаров в мае сократился по сравнению с тем же месяцем 2019 года на 25, а импорт – на 24 процента. По сравнению с апрелем экспорт снизился на 2 процента и импорт остался на том же уровне, сообщила в пятницу BNS пресс-служба департамента.

В мае из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 1 млрд евро, а импортировано в Эстонию на 1,09 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 84 млн евро, а по сравнению с тем же периодом прошлого года уменьшился на 16 млн евро.

По словам ведущего аналитика департамента статистики Эвелин Пуура, больше всего сократился товарообмен со странами-членами ЕС, тогда как экспорт уменьшился на 232 млн евро, а импорт на 306 млн евро. «В мае товарообмен сократился по большинству групп товаров; позитивным является тот факт, что по сравнению с апрелем очень больших изменений не произошло», – пояснила Пуура.

Основным целевым государством экспорта товаров в мае была по-прежнему Финляндия, следовали Швеция и Латвия. Экспорт сократился наиболее всего в Испанию (на 41 млн евро), в Финляндию, США и Нидерланды на 34 млн евро в каждую страну. В Испанию и Нидерланды по сравнению с прошлым годом доставили меньше сланцевого топливного масла, в Финляндию – топливного и смазочного масла и в США – коммуникационного оборудования. Наиболее увеличился экспорт в Канаду (на 10 млн евро), куда было доставлено больше обработанного моторного бензина.

Доля товаров эстонского происхождения составила в мае 71 процент от общего объема экспорта товаров. По сравнению с прошлым годом вывоз эстонских товаров уменьшился на 27, а реэкспорт – на 18 процентов. Больше всего сократился вывоз сланцевого топливного масла эстонского производства, сборных cтроительных конструкций и коммуникационного оборудования. Доля товаров эстонского производства была наибольшей в группах: древесина и изделия из древесины (96 процентов) и различные промышленные товары такие, как мебель и сборные дома (91 процент).

Из товаров экспортировалось больше всего электрооборудования, древесины и изделий из древесины, а также механических машин. Из товаров в Эстонию импортировалось больше всего минеральной продукции, электрооборудования, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Экспорт и импорт по группам товаров можно посмотреть здесь.

Товаров импортировалось больше всего из Финляндии, России и Латвии. Больше всего сократился ввоз товаров из Швеции на 71 млн евро, из Литвы на 55 млн евро и из Германии на 47 млн евро. Из Швеции и Германии больше всего сократился ввоз легковых автомобилей, а из Литвы топлива. Импорт товаров больше всего увеличился из Китая и Швейцарии по 4 млн евро; из Китая было привезено больше средств защиты, а из Швейцарии необработанного золото.