Ограничения на полеты из Эстонии и в Эстонию сохранятся до 28 июля

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Министр экономики Таави Аас в среду подписал распоряжение об ограничениях на полеты из Эстонии по меньшей мере до 28 июля.



„Ограничения касаются тех стран, в которых индекс инфицирования превышает 25», - сообщил в четверг на пресс-конференции Таави Аас.

По его словам, очень важно отслеживать, как развивается транспортное сообщение между странами. В интервью BNS он добавил, что недавние случаи инфицирования на борту парома Tallink, а также случай инфицирования в семье водителя-дальнобойщика свидетельствуют о том, что причин ослабить бдительность пока что нет.

„Нет оснований утверждать, что все позади, что уже можно открывать все линии и упразднять ограничения или запреты», - добавил министр.

Министерство экономики и коммуникаций запретило венгерской компании Wizz Air обслуживать рейсы между Таллинном и городами Украины как минимум до конца месяца, сообщил в четверг портал новостей вещания.

По словам пресс-секретаря Министерства экономики и коммуникаций Расмуса Рууда, авиаперевозчику было сделано предписание и к настоящему моменту обслуживание рейсов приостановлено.

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ добавил, что запрет действует до 28 июля, а затем министерство решит, будет ли он отменен или продлен.

По словам Пяргмяэ, полеты в Киев были популярными у возвращающихся на родину украинских рабочих, которые долгое время ждали возобновления авиасообщения.

Лица, прибывающие в Эстонию из Украины, должны две недели находиться на карантине.