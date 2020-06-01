И еще восемь случаев

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За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 481 первичный тест на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, добавились восемь позитивных результатов, сообщил в четверг утром департамент здоровья. Столько же заболевших было выявлено в Эстонии и к утру среды.

По данным регистра населения, три новых случая зафиксированы в Ида-Вирумаа, три - в Харьюском уезде, один в Западной Эстонии и один в Тартуском уезде. Двое инфицированных заразились от выявленного накануне источника вируса в Ида-Вирумаа. В одном случае заражение произошло на рабочем месте, еще в одном случае инфекцию выявили перед проведением плановой операции. В одном случае заражение произошло внутри семьи. Еще в одном случае вирусоноситель приехал из-за границы. Еще в двух случаях источник инфицирования не определен.

По состоянию на утро четверга госпитализация в связи с коронавирусом требовалась троим пациентам, на искусственной вентиляции легких один пациент. Новых летальных исходов в течение суток не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.

На четверг в больницах закончено 391 история болезни COVID-19 в отношении 378 человек.

По состоянию на четверг выздоровели 1889 человека, у 1427 человек история болезни закрыта, у 462 позитивный результат на тест был подтвержден более четырех недель назад, и никто из этих людей не проходил лечения в больнице.

Департамент здоровья напоминает, что независимо от того, что чрезвычайное положение закончено, для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем 2 метра.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.