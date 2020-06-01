300 случаев за две недели - и вновь ограничения

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Департамент здоровья установил пограничное количество заболеваний коронавирусной инфекцией, по достижении которого в обществе вновь начнут вводить ограничения.

Исполняющая обязанности гендиректора департамента здоровья Мари-Анне Хярма сказала в эфире передачи "Uudis+" на Vikerraadio, что спокойно восприняла новость о восьми выявленных за сутки положительных тестах на Covid-19. "Я могу быть спокойна, так как знаю, что департамент работает", - сказала Хярма.

По ее словам, Эстония прекрасно пережила Иванов день, и из восьми новых случаев ни один не был связан с этим праздником. Тем не менее она считает вероятным, что от этих случаев могут возникнуть дальнейшие очаги заражения.

Побывавший на праздниках в Эстонии дальнобойщик из России прибыл в страну с симптомами заболевания, однако все же пересек границу. Хярма признала, что не знает, измеряли ли у него температуру на погранпункте и проверяли ли его здоровье. Она также считает возможным, что симптомы у человека были легкими, но их просто не заметили. "Иногда измерение температуры не дает желаемого результата. Иногда даже кашля нет", - отметила она.

Хярма не считает правильным закрывать торговые границы со странами, в которых показатель заболеваемости по-прежнему очень высокий. Она считает важным, чтобы за зараженными людьми был хороший контроль, тогда вирус можно будет сдерживать.

Этот случай с привезенной из России коронавирусной инфекцией не единственный случай попадания вируса в Эстонию из-за границы за последние недели. Единичные случаи были завезены из Швеции и Германии.

Сколько зараженных должно быть, чтобы ситуацию можно было назвать второй волной, Хярма затруднилась сказать. "Существует ряд различных факторов, на которые надо смотреть. Во-первых, насколько быстро растет заболеваемость, сколько четко определенных очагов, за которыми можно проследить, каков общий фон в системе здравоохранения - важно смотреть на другие заболевания, чтобы больницы могли справляться, какова ситуация в соседних странах", - перечислила Хярма.

Если в Европе резко начнет расти заболеваемость, то это станет одним из признаков второй волны.

В Эстонии общее число инфицированных должно быть 25 на 100 000 населения, то есть примерно 300 случаев заражения в течение двух недель, чтобы департамент здоровья начал вводить новые ограничения. Кроме того, заражение должно происходить из разных очагов. В таком случае сначала будут избегать введения карантина по всей стране, первые ограничения по возможности должны быть локальными - там, где число зараженных больше.

ERR