В Эстонии - новый автобусный перевозчик

Дата публикации: Сегодня, 14:19 Просмотрено: 130

Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе, немецкая компания FlixBus с 16 июля приступит к обслуживанию линий из Таллинна, Риги, Каунаса и Вильнюса в города Восточной и Западной Европы.

Об этом в среду сообщил журналистам, среди которых был и корреспондент rus.err.ee, управляющий директор FlixBus в Польше, Украине и странах Балтии Михал Леман.

Из Таллинна компания запустит линию в Варшаву. По пути запланированы остановки в Пярну, Риге, Рижском аэропорту, Елгаве, Шяуляе, Каунасе, Сувалках, Аугустове и Ломзе.

Леман сказал ERR, что на первом этапе из Таллинна в Варшаву будет ходить один автобус в сутки.

"Дальше посмотрим", - добавил он.

В период с 16 июля по 14 октября цены на билеты будут начинаться с 4,99 евро.

С 16 июля компания также выйдет на рынки Латвии и Литвы. Все ее линии будут круглогодичными.

В Эстонии в настоящий момент запущен сайт, на котором можно купить билеты: flixbus.ee.



Об этом в среду сообщил журналистам, среди которых был и корреспондент rus.err.ee, управляющий директор FlixBus в Польше, Украине и странах Балтии Михал Леман.

Из Таллинна компания запустит линию в Варшаву. По пути запланированы остановки в Пярну, Риге, Рижском аэропорту, Елгаве, Шяуляе, Каунасе, Сувалках, Аугустове и Ломзе.

Леман сказал ERR, что на первом этапе из Таллинна в Варшаву будет ходить один автобус в сутки.

"Дальше посмотрим", - добавил он.

В период с 16 июля по 14 октября цены на билеты будут начинаться с 4,99 евро.

С 16 июля компания также выйдет на рынки Латвии и Литвы. Все ее линии будут круглогодичными.

В Эстонии в настоящий момент запущен сайт, на котором можно купить билеты: flixbus.ee.