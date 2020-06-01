Вторая волна коронавируса очень вероятна

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На данный момент ситуация с коронавирусом в Эстонии находится под контролем, но в будущем все может поменяться. Чтобы вовремя среагировать, Департамент здоровья будет следить за тремя ключевыми показателями для оценки распространения вируса.



Исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма заявила, что вторая волна вируса в Эстонии очень вероятна.

"Пока не будет надлежащей вакцины, мы не можем говорить об общем иммунитете, и мы должны учитывать, что случаются вспышки", – объяснила она.

Хярма объяснила, что они контролируют три показателя для оценки распространения коронавируса. Если один из трех начнет меняться, стоит снова насторожиться.

Первый показатель: количество проведенных испытаний, стандарт которых был установлен Всемирной организацией здравоохранения. Если проводится больше тестов, это указывает на возможное повышение уровня заболеваемости.

Второй показатель: положительные результаты. Если они составляют менее пяти процентов от всех выполненных тестов, то уровень заболеваемости низкий. В настоящее время в Эстонии – менее одного процента.

Третий показатель: уровень заболеваемости. "В настоящее время нет оснований подозревать скрытое распространение вируса в Эстонии, ситуация находится под контролем. Но такова ситуация на данный момент, в будущем все может поменяться", – сказала Хярма.

Она добавила, что заболеваемость остается относительно низкой в течение 17 дней по всей Европе. Тем не менее вирус все еще распространяется в мире, он не исчез.

"Если ему позволить, он вернется", – предупредила Хярма.

Сейчас доля положительных тестов в Эстонии - всего 0,2%, а заболевших - менее одного на 100 тысяч жителей. Шанс заразиться крайне мал, гораздо проще привезти коронавирус из-за границы.

Во многих частях света заболеваемость растет. Пока нет вакцины, о приобретении коллективного иммунитета речи нет. Так что правительство вместе с врачами и учеными разрабатывает несколько планов действий: от А - самого оптимистичного, до D - когда появляется экстренная необходимость в дополнительных больничных койках.

Государство запасается и средствами индивидуальной защиты.

"Если говорить о закупках средств индивидуальной защиты, то с учётом государственного резерва и отдельного запаса для системы здравоохранения, сумма, которую мы согласовали, уже превышает 50 миллионов евро", - сказал в интервью "Актуальной камере" министр социальных дел Танель Кийк.

На приобретение ПЦР-тестов (они сейчас самые надежные), по словам Кийка, выделено более 13 миллионов евро, и это не окончательная сумма.

Также Эстония финансирует научные исследования и готовится участвовать в общеевропейской закупке вакцины, как только она появится и ее эффективность и безопасность будут подтверждены исследованиями.

Нового повального закрытия учреждений и остановки планового лечения в случае второй волны государство по мере сил постарается избежать, чтобы не спровоцировать еще большее падение экономики.

"В наших больницах для этого уже имеется больше средств индивидуальной защиты, больше возможностей для тестирования. У нас появилось больше знаний именно об этом заболевании, о распространении вируса. Наша надежда и желание таковы, чтобы нам удалось преодолеть осенне-зимнюю волну, по крайней мере, столь же успешно, как и предыдущую, но с меньшими потерями для общества", - отметил Кийк.

Пока ожидается, что школы и университеты откроются в сентябре в обычном режиме.

ERR