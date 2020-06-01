В тюрьме скончался один из авторитетов преступного мира Эстонии

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В ночь на понедельник в арестантской камере скончался предприниматель Олег Львов (65) - один из предполагаемых авторитетов преступного мира Эстонии, считавшийся вторым после Николая Таранкова. По имеющейся у Rus.Postimees информации Львов умер в результате сердечного приступа.



Государственная прокуратура, не имея возможности называть имена, подтвердила, что вчера в Таллиннской тюрьме скончался 65-летний мужчина.

«Насколько известно прокуратуре, в понедельник утром он находился в камере один, во время завтрака жалоб от него не поступало, - сказал руководитель пресс-службы Госпрокуратуры Каарел Каллас. – Во время проверки, которая прошла через полчаса, выяснилось, что задержанный находится без сознания. Попытки реанимировать его ни к чему не привели. Причина его смерти будет установлена после вскрытия».

В камеру Львов, по некоторым данным, попал в конце прошлой неделе. В результате крупной полицейской операции были задержаны до двух десятков человек, которых правоохранительные органы подозревают в незаконной деятельности. Одним из них, предположительно, оказался Львов. Источники сообщили, что по месту жительства и других связанных с ним местах, полиция провела обыски. Прокуратура уточнила, что умерший в тюрьме мужчина был задержан по подозрению в незаконном обороте оружия.

BNS