Экономический спад в Эстонии составит 7,7 процента

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Согласно летнему экономическому прогнозу Европейской комиссии на 2020 год, экономика Эстонии в этом году снизится на 7,7 процента, но в следующем экономический рост должен достичь 6,2 процента.



Ограничения на передвижение из-за пандемии коронавируса будут устранены медленнее, чем предполагалось в весеннем прогнозе, и, таким образом, влияние ограничений на экономическую активность в 2020 году будет более заметным и более длительным, чем ожидалось, сообщило представительство Еврокомиссии в Эстонии.

Таким образом, в этом году прогнозируется, что как в Эстонии, так и в ЕС экономический спад будет существенно более значительным, чем 6,9% в Эстонии и 7,4% в ЕС, как указывал весеннем прогнозе. Восстановление экономики в 2021 году также не станет таким мощным, как предполагал весенний прогноз.

Согласно летнему экономическому прогнозу на 2020 год, экономика еврозоны сократится на 8,7 процента в 2020 году и вырастет на 6,1 процента в 2021 году. Экономика ЕС в целом сократится на 8,3 процента в 2020 году и вырастет на 5,8 процента в 2021 году.

По данным Комиссии, влияние пандемии на экономическую активность было уже значительным в первом квартале 2020 года, хотя большинство государств-членов не начали ограничивать передвижение до середины марта. Валовой внутренний продукт Эстонии (ВВП) сократился на 3,7 процента в первом квартале и на 0,8 процента в годовом исчислении в первом квартале.

Во втором квартале 2020 года сбои и ограничения на передвижение в ЕС продолжались гораздо дольше, поэтому можно ожидать, что объем производства в экономике также значительно сократится, чем в первом квартале.

Тем не менее, по оценкам Комиссии, предварительные данные за май и июнь свидетельствуют о том, что худшее уже позади, и можно ожидать, что восстановление экономики ускорится во второй половине года, но в разных государствах-членах по-разному.

По оценке Комиссии, ожидается, что и Эстония также достигнет нижней точки экономического спада во втором квартале; краткосрочные экономические показатели, в том числе некоторый рост розничных продаж, свидетельствуют о тенденции к восстановлению.



Общий прогноз инфляции мало изменился по сравнению с весенним, хотя произошли значительные изменения в факторах ценообразования. Цены на нефть и продукты питания выросли больше, чем ожидалось, но их влияние, как ожидается, будет компенсировано более слабыми экономическими перспективами, последствиями снижения НДС и другими мерами, принятыми в некоторых государствах-членах.

По данным Комиссии, инфляция в Эстонии в этом году достигнет всего 0,3%, но в следующем году она вырастет примерно до 2% с учетом цен на энергоносители и восстановления экономики.

Инфляция в еврозоне, измеряемая гармонизированным индексом потребительских цен, в настоящее время прогнозируется на уровне 0,3% в 2020 году и 1,1% в 2021 году. Уровень инфляции в ЕС прогнозируется на уровне 0,6 процента в 2020 году и 1,3 процента в 2021 году.

Однако, по мнению Комиссии, прогноз подвержен исключительно высоким рискам, большинство из которых находятся в минусе. В принципе, ничего не известно о степени и продолжительности пандемии и возможных будущих ограничениях на передвижение. Прогноз предполагает, что ограничения на передвижение будут по-прежнему сняты, и что второй волны инфекции не будет.

Комиссия прогнозирует, что существует значительный риск более длительных, чем ожидалось, последствий для рынка труда и что трудности с ликвидностью могут привести к проблемам с платежеспособностью для многих компаний. Риски угрожают стабильности финансовых рынков, и существует риск того, что государства-члены не смогут в достаточной степени скоординировать свои политические меры.

BNS