На линии Таллинн-Хельсинки был пассажир с коронавирусом

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На круизном судне, прибывшем из Хельсинки в Таллинн, передвигался человек с легкими симптомами коронавирусной инфекции, он мог заразить других.



Зараженный пассажир находился на судне Silja Europa, вышедшем из порта Хельсинки 30 июня и прибывшем в Таллинн на следующее утро, сообщил портал новостей вещания со ссылкой на финскую службу новостей Yle.

Финское ведомство здоровья и социального развития THL сообщило, что к настоящему моменту зарегистрировано несколько случаев, когда у пассажиров круизных судов позже диагностировали коронавирусную инфекцию.

По сообщениям THL, на данный момент известно о двух семьях, с которыми зараженный находился в близком контакте на конкретном круизе Silja Europa. "Зараженный человек передвигался по судну, поэтому невозможно определить всех людей, с которыми он контактировал", - сказал главный врач поликлиники Хельсинки Тимо Луккаринен. Он добавил, что инфицированный человек ходил в ночной клуб на судне, и не исключено, что вирус мог распространиться по судну.

Две семьи находятся на карантине, больше никто не был помещен на карантин, отметил Луккаринен.

Судно Silja Europa вышло из Хельсинки 30 июня в 18:30. Из Таллинна в Хельсинки судно отправилось 1 июля в 12:30. Финский департамент THL призывает финнов, которые были на этом рейсе следить за здоровьем и в случае появления симптомов (температура, кашель, затрудненное дыхание) обратиться к врачу.

THL сообщил, что поскольку для заражения нужен длительный близкий контакт, вероятность заражения незначительна, если человек с симптомами передвигался среди других.

В Департаменте здоровья Эстонии ERR сказали, что финские коллеги пока не передавали им информации, потому что ведется расследование, но параллельного расследования в Эстонии не начинали.

"Финское ведомство занимается выявлением заболевших и их контактов. Мы ждем информацию от финской стороны", - сказала пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп.