Отток молодежи из Эстонии увеличился

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В 2019 году из Эстонии уехало почти в 1,4 раза больше молодежи, чем годом ранее; число иммигрировавших молодых людей в страну осталось тем же.



Из базы данных мониторинга молодежи Департамента статистики следует, что в 2019 году из Эстонии уехали 3675 человек, что почти в 1,4 раза больше, чем в 2018 году. Сальдо миграции молодежи в 2019 году было положительным, сообщил портал новостей вещания, отметив, что в 2018 году в Эстонию иммигрировали 4117 и в 2019 году - 4283 молодых человека.

Ведущий аналитик Департамента статистики Этель Маазинг сказала ERR, что в 2018 году и годом ранее эмигрировало меньше молодежи, чем обычно.

"Мы не исследовали, по каким причинам произошло это изменение, но мы можем сказать, что в прошлом году эмиграция молодежи была такой же, как в 2015 и 2016 году", - сказала Маазинг.

Сальдо миграции внутри страны было положительным только в Харьюмаа и Тартумаа, таким образом молодежь из других уездов мигрирует в два крупнейших центра. Между тем, в Тарту сальдо миграции было негативным.

"Если посмотреть на город Тарту, то в последние пять лет изменений в показателе иммиграции не произошло. Изменения произошли в показателе эмиграции. В целом, если иммиграция растет, то через несколько лет растет число уехавших, так как приехавшие в Тарту люди спустя несколько лет уезжают", - сказала Маазинг.

Больше всего молодежи - в Тартумаа, где 23,1% населения в возрасте от 7 до 26 лет. Меньше всего молодежи - в Ида-Вирумаа (17,4% населения).