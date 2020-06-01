Эстония открывает границы для работы и учебы

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Правительство Эстонии, опираясь на рекомендации Совета Европейского союза, в понедельник решило открыть границу Эстонии для жителей 14 стран с низким уровнем заражения за пределами Европейского союза, а также утвердило условия въезда в Эстонию из третьих стран в целях работы и учебы.



Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства. «Сегодня мы установили критерии для поездок в целях работы и учебы, которые дадут определенность учащимся и предпринимателям. Распространение COVID-19 в Европе замедлилось, однако его рост во всем мире продолжается. Мы хотим защитить благополучие и здоровье жителей Эстонии, но при этом обеспечить и повседневное функционирование экономики», — сказал премьер-министр Юри Ратас.

«В целях учебы и работы в Эстонию можно въехать из всех стран, однако в отношении регионов с высоким числом случаев заражения будут действовать ограничения, ответственность за выполнение которых будут нести как прибывшее лицо, так и приглашающая сторона. Для обычных путешествий будем следовать установкам Европейского союза», - добавил Ратас.

Согласно распоряжению правительства, в целях работы или учебы в Эстонию могут въезжать лица без симптомов заболевания из всех стран. Без ограничений в Эстонию можно въезжать из тех стран, где за последние две недели количество зараженных на 100 000 человек составило меньше 16.

По прибытии из не входящих в Европейский союз стран, где количество зараженных выше 16 на 100 000 человек, въезжающие в Эстонию в целях учебы или работы лица должны оставаться на самоизоляции, которая будет организована в сотрудничестве с работодателем или учебным учреждением.

Должны быть обеспечены и транспорт, и проживание в 14-дневный период самоизоляции, а также человек должен сдать два теста на коронавирус, из которых один выполняется по прибытии в Эстонию, второй — на 14-й день пребывания здесь. Работник может приступить к работе в Эстонии на 15-й день пребывания в Эстонии в том случае, если его второй тест будет отрицательным.

Ограничения действуют при въезде в Эстонию также из тех стран, данные о числе зараженных в которых являются недостаточными и опасность распространения вируса в которых выше. Список этих стран будет опубликован на домашней странице министерства иностранных дел.

Кроме того, опираясь на рекомендации Совета Европейского союза, граница Эстонии будет открыта жителям четырнадцати не входящих в Европейский союз государств с низким уровнем заражения. Начиная с 6 июля 2020 года в Эстонию могут въезжать жители Алжира, Австралии, Грузии, Японии, Канады, Марокко, Черногории, Южной Кореи, Руанды, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая и Новой Зеландии.

К иностранцам, прибывающим в Эстонию из находящихся в списке стран вне ЕС с низким уровнем заражения или транзитом через страны ЕС, в которых число зараженных на 100 000 жителей составляет менее 16, 14-дневное ограничение на передвижение не применяется. Список третьих стран, из которых въезд в Эстонию разрешен, будет обновляться через каждые две недели на домашней странице Министерства иностранных дел.

Правительство в понедельник внесло в свое распоряжение изменение, согласно которому путешествовать в Эстонию могут жители и граждане государств Европейского союза и Европейской экономической зоны, Швейцарии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, кроме того, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана (Святого престола), а также члены их семьи, если они не имеют симптомов болезни. 14-дневное ограничение на пребывание в месте жительства или месте пребывания по прибытии в Эстонию действует для тех лиц, которые приезжают сюда через страны ЕС или Шенгенскую зону, в которых число зараженных за последние 14 дней на 100 000 жителей составляет больше 16 человек (плюс-минус 10 процентов).

Кроме того, на совещании кабинета в понедельник правительство приняло принципиальные решения об условиях пребывания в Эстонии иностранных студентов и сезонных рабочих. Кабинет правительства подтвердил, что обучение по программам на иностранных языках, как правило, является платным, за исключением обучения на основании международных и двусторонних договоров. Обучение по программам на эстонском языке является бесплатным.

Кроме того, правительство планирует уточнить право членов семьи иностранных студентов на пребывание в Эстонии. В дальнейшем вместе со студентом на основании его статуса могут быть только несовершеннолетние дети родителя-одиночки. Если иностранный студент будет отчислен – либо по своему желанию, либо по инициативе вуза – то его соответствующий вид на жительство закончится через 30 дней. Эти предложения не будут действовать для граждан и жителей Европейского союза и Организации экономического развития и сотрудничества (OECD).

До 30 апреля 2022 года планируется сократить срок работы сезонных рабочих в Эстонии, вместо разрешенных до этого 270 дней — до 180 дней в течение 365 последовательных дней.

Относительно критериев зарплаты сезонных работников государственный секретарь в сотрудничестве с министерством социальных дел, министерством внутренних дел и министерством финансов инициирует правовой анализ в целях выявления возможностей установления минимального требования к зарплате согласно отраслевой и уездной средней зарплате.

Министр образования и науки и министр внутренних дел представят соответствующие проекты правовых актов на заседании правительства 16 июля.

Министерство иностранных дел в сотрудничестве с министерством социальных дел и министерством экономики и коммуникаций должны представить правительству предложения для проведения информационной кампании о безопасных путешествиях.