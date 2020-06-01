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Конвейер новостей / ПолитикаДания разрешила достроить "Северный поток — 2"

Дата публикации: Сегодня, 13:35 Просмотрено: 100

Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 AG достроить "Северный поток — 2" в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием.


Теперь новые суда можно использовать как отдельно, так и в сочетании с кораблями, оснащенными системой динамического позиционирования.Дания разрешила достроить "Северный поток — 2" новыми судами
При этом отмечается, что строительство нельзя возобновить до 3 августа, когда истечет срок обжалования обновленного разрешения Дании.
В Nord Stream 2 AG заявили, что будут реализовывать проект с учетом позиции Дании и оценки воздействия на окружающую среду. Оператор отметил, что продолжает рассматривать разные варианты и пообещал сообщить о планах по строительству "в должное время".
Ранее Дания запрещала использовать суда с якорным позиционированием, как как они могут задеть неразорвавшиеся боеприпасы на дне Балтийского моря.

RIA

Дания разрешила достроить "Северный поток — 2"
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