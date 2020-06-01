Часть безработных не хочет работать официально

Дата публикации: Сегодня, 11:15 Просмотрено: 34

В последнее время много говорят о том, что безработные не хотят работать в сельском хозяйстве, поэтому фермерам нужны иностранные работники.

Однако это утверждение неверное, безработные не отказываются работать в сельском хозяйстве, но часть из них не хочет работать официально, потому что у них накопились долги и большую часть их официального заработка заберет судебный исполнитель.

По словам руководителя ида-вирусского отделения кассы по безработице Аннеки Теэлахк, то и дело встречаются ситуации, когда люди хотят пойти работать сборщиками клубники или в другие отрасли сельского хозяйства, но в последнюю минуту отказываются, потому что у них накопились долги, они не хотят работать официально, так как судебный исполнитель автоматически заберет большую часть в покрытие долгов.

"Вопрос в том, как помочь человеку вырваться из этого круга. Касса предлагает консультации по долгам, объясняя, что другого выхода нет - надо вернуть долги, а для этого необходимо пойти на работу, - сказала Теэлахк. - Однако в некоторых семьях такой образ жизни укоренился из поколения в поколение - они находят случайные подработки и этим довольствуются".

ERR