За минувшие выходные - два новых случая

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За минувшие выходные Департамент здоровья выявил двух новых носителей коронавирусной инфекции.

Оба случая заражения зарегистрировали в субботу, в воскресенье новых заболевших COVID-19 не выявили, сообщила в понедельник в эфире Vikerraadio исполняющая обязанности главы Департамента здравоохранения Мари-Анне Херма.

По данным на 5 июля, с начала пандемии в Эстонии коронавирусом заболели 1993 человека. Скончались 69 пациентов с коронавирусом.

В настоящее время власти оценивают ситуацию с COVID-19 в стране как спокойную.