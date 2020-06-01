С 6 июля обновляются требования карантина

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Министерство иностранных дел обновило требования карантина для прибывающих из европейских стран. С 6 июля две недели на карантине необходимо будет провести прибывающим из Болгарии, Хорватии, Люксембурга, Португалии, Швеции, Румынии, Чехии и Великобритании.

Ранее ограничения были сняты для путешественников из Чехии и Хорватии, теперь же им снова необходимо учитывать требование обязательной самоизоляции.

С 6 июля без необходимости двухнедельного карантина в Эстонию могут приезжать туристы из Австрии, Бельгии, Испании, Голландии, Ирландии, Исландии, Италии, Греции, Литвы, Лихтенштейна, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании, Венгрии и с Мальты.

Министерство иностранных дел обновляет требования карантина для прибывающих из европейских стран каждую неделю.

Требование двухнедельной самоизоляции привязано к эпидемиологической ситуации в стране, из которой они прибывают.

Если коэффициент распространения коронавируса в такой стране на протяжении последних двух недель перед приездом составляет не более 15 случаев на 100 000 жителей, то ограничения на передвижение не применяются. Подробная информация здесь.