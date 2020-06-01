Яна Тоом: попытка Хельме заклеймить Ида-Вирумаа ожидаема

Дата публикации: Вчера, 19:02 Просмотрено: 171

Попытки недавнего лидера Консервативной народной партии (EKRE), ныне заместителя председателя партии Марта Хельме опорочить как регион Ида-Вирумаа, так и жителей страны — неэстонцев были ожидаемы, хоть и недопустимы, считает член правления Центристской партии и руководитель Нарвского отделения партии Яна Тоом.

„Стигматизация Ида-Вирумаа и разделение общества на своих и чужих со стороны министра внутренних дел не неожиданна, но, тем не менее, недопустима», - написала в воскресенье в Фейсбуке Яна Тоом, комментируя итоги состоявшегося накануне съезда партии консерваторов.

«Государственный муж должен бы радоваться, что в политике представлены и люди других национальностей. Но нет, этим, оказывается, можно угрожать. Да ещё так, как интеллигентный человек никогда не сделает - пересказывая приватный разговор и не упоминая при этом, каким был ответ», - отметила Тоом.

«Действительно, пора на покой. Те времена в эстонской политике, когда успеха добивались распространением слухов, а профпригодность измеряли количеством эстонских генов, прошли и не вернутся, - выразила надежду политик.