Мартин Хельме: Эстония должна стать Швейцарией региона

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Эстонии нет смысла оглядываться на провальную общественную модель Северных стран, она скорее могла бы стать Швейцарией региона Балтийского моря, заявил Мартин Хельме в своем выступлении в субботу на съезде Консервативной народной партии (EKRE).



«Я хочу, чтобы Эстония стала своего рода Швейцарией региона Балтийского моря. Мудрой. Трудолюбивой. Высокотехнологичной. Свободной. Безопасной. Морально чистой. С прекрасной природой. Своенравной. Уверенным в себе, богатым и суверенным государством. Забудьте мечту о новой Северной стране. Политическую парадигму Северных стран, их общественную модель следует воспринимать как предостережение, а не как пример для подражания», - сказал Хельме.

В субботу, 4 июля, в Таллинне проходит съезд Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). На пост председателя претендует только один кандидат - Мартин Хельме. В прошлую субботу нынешний лидер консерваторов Март Хельме сообщил, что отказывается баллотироваться на пост председателя EKRE.