Численность жителей Эстонии с неопределенным гражданством упала

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Численность проживающих в Эстонии людей с неопределенным гражданством упала ниже 70 000 человек.



По данным Регистра населения, по состоянию на 1 июля этого года в Эстонии проживали 69 993 человека с неопределенным гражданством.

По состоянию на 1 января этого года в Эстонии проживали 71 051 человек с неопределенным гражданством, а на 1 января прошлого года - 76 148 человек.

По состоянию на 1 июля 2010 года в Эстонии проживали 99 173 человека с неопределенным гражданством. По состоянию на 1 июля 2015 года в Эстонии проживали 88 763 человека с неопределенным гражданством.

Численность молодых людей с неопределенным гражданством за десять леттакже значительно сократилась. Если на 1 июля 2010 года в Эстонии проживали 1914 детей с неопределенным гражданством в возрасте 15 лет и младше, то по состоянию на 1 июля 2020 года в Эстонии проживало только 133 человека моложе 18 лет.

Согласно регистру населения, наряду с гражданами Эстонии и лицами с неопределенным гражданством в стране проживают граждане еще 149 государств.

Согласно регистру населения, на 1 июля в Эстонии проживали 1 133 372 гражданина Эстонии. В Эстонии проживали также 85 433 гражданина России, 69 993 лица с неопределенным гражданством и 10 968 граждан Украины, за десять лет их число удвоилось.

Граждан Финляндии, согласно регистру населения, по состоянию на 1 июля в Эстонии проживало 7377.