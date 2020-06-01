Подтвержденные случаи коронавируса

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В странах Балтии до полудня пятницы всего было подтверждено 4941 случай заражения коронавирусом, показали данные, полученные BNS в официальных ведомствах.

Литва: подтверждено 1828 случаев, проведено 436 тыс 697 тестов, количество смертей - 79.

Латвия: подтверждено 1112 случаев, проведено 155 тыс. 599 тестов, количество смертей - 30.

Эстония: подтвержден 1991 случай, проведено 108 тыс. 538 тестов, количество смертей - 69.