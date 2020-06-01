COVID-19: государство рассчитывает на ответственность граждан

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Часть прибывающих из-за границы граждан по-прежнему должна соблюдать двухнедельный карантин. Ответственность за такую меру лежит на самих путешественниках, так как государство активных проверок больше не проводит.

Приезжающие из Болгарии, Португалии, Швеции, Румынии или Великобритании путешественники должны провести 14 дней в изоляции. Такое же требование касается прибывающих из-за пределов ЕС людей. Правда, с понедельника оно не действует в отношении туристов из 14 стран с низким уровнем заражения коронавирусом.

Руководитель отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай пояснил ERR, что ограничение на передвижение действует и в отношении туристов, приехавших в Эстонию через аэропорты стран группы риска.

По словам оперативного руководителя Департамента полиции и погранохраны Таго Трея, если на путешественника не распространяются исключения, то ему по прибытии дают заполнить анкету, подписанием которой он соглашается с требованием двухнедельного карантина.

Если человек прибывает в Эстонию из Швеции на корабле, его анкету заносят в базу данных. Если же путешественник приплывает из Финляндии, то никто не станет проверять, какие страны он посетил до этого. При этом путешественнику следует самому честно написать о своих поездках в анкете. Еще сложнее, если, к примеру, человек приезжает из Португалии, а в Эстонию въезжает через южную границу на автомобиле.

"Такую анкету могут попросить где-нибудь на границе около Икла. Но это происходит в рамках выборочного контроля, а не сплошных проверок", – сказал Трей.

Даже если человек не заполняет анкету, ему следует соблюдать закон в случае прибытия из стран группы риска.

В Эстонии находится около тысячи человек, которые должны провести две недели на карантине. Полиция при этом не проверяет их по телефону и не приходит неожиданно домой, как это было во время чрезвычайного положения.

"Такие проверки мы устраиваем в рамках рутинной работы, например, останавливая за нарушение правил дорожного движения или во время вызовов. Если выясняется, что человек должен соблюдать карантин, а дома не находится, то полиция выясняет причины нарушения требования. И если у человека нет оснований для нарушения требования, то полиция информирует Департамент здоровья", – пояснил представитель полиции.

Нарушителям грозит штраф до 9600 евро. Как отметил Мартин Кадай, с некоторыми нарушителями приходилось беседовать, но до штрафов пока не доходило. "Департамент здоровья и полиция не могут бесконечно контролировать. В Эстонии свободное и открытое общество, у нас не полицейское государство, и следить за всеми людьми в наши задачи не входит", – сказал Кадай.

По его оценке, сейчас также нет необходимости проверять, соблюдают ли карантин все приехавшие из стран группы риска: "Мы ведь не говорим о носителях инфекции. Речь идет о людях, которые приехали из стран с более высоким уровнем заражения".

Он также добавил, что проверка маршрута путешественников в настоящее время нецелесообразна.