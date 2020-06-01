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Конвейер новостей / РеспубликаПрезидент Эстонии стала "радужным героем" ЛГБТ

Дата публикации: Сегодня, 11:09 Просмотрено: 126

У объединений ЛГБТ, оказывается, есть свои награды. У эстонского это знак «радужный герой» (vikerkaarekangelase märk), и оной из первых его получила Керсти Кальюлайд.


Награду президенту вручили исполнительный директор Эстонского общества ЛГБТ Кристелm Раннааэре и юрист общества Айли Кала. Всего такого отличительного знака были удостоены 10 жителей Эстонии, а сама награда станет ежегодной и будет вручаться в 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией.

Президент Эстонии стала "радужным героем" ЛГБТ
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