Президент Эстонии стала "радужным героем" ЛГБТ

Дата публикации: Сегодня, 11:09 Просмотрено: 126

У объединений ЛГБТ, оказывается, есть свои награды. У эстонского это знак «радужный герой» (vikerkaarekangelase märk), и оной из первых его получила Керсти Кальюлайд.



Награду президенту вручили исполнительный директор Эстонского общества ЛГБТ Кристелm Раннааэре и юрист общества Айли Кала. Всего такого отличительного знака были удостоены 10 жителей Эстонии, а сама награда станет ежегодной и будет вручаться в 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией.