Гражданин России за взятку пытался попасть в Эстонию

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Вируский уездный суд накануне приговорил к условному лишению свободы гражданина России, который на пограничном пункте в Нарве пытался дать взятку эстонскому пограничнику, чтобы попасть в Эстонию.

По данным Вируской окружной прокуратуры, 33-летний гражданин России был задержан 30 июня, когда пытался попасть в Эстонию через пешеходный терминал пункта пересечения границы "Нарва-1".

У мужчины не было специального разрешения на въезд в Эстонию и он не ходатайствовал о его получении. Вместо этого россиянин решил предложить взятку в размере 50 евро сотруднику эстонской погранохраны, за что и поплатился - чиновник на должностное преступление не пошел, а иностранца задержали.

За попытку дать взятку должностному лицу он предстал перед судом уже 2 июля. Обвиняемый пошел на сделку со следствием и был приговорен к условному лишению свободы на один год.

В качестве дополнительного наказания мужчине в течение трех лет будет запрещено въезжать в Эстонию.