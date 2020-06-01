Прямые международные полеты из Таллинна активно возобновляются

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Вчера в Таллиннском аэропорту успешно прошел первый после кризиса чартерный вылет в Ираклион (с авиакомпанией Smartlynx). Из Таллинна на Крит вылетело почти две сотни туристов, которые приобрели пакетный тур.

Таких вылетов не происходило, начиная с марта этого года, и только сейчас эстонские туроператоры и турбюро могут облегченно вздохнуть, ведь нормальный распорядок жизни начинает восстанавливаться.

Ещё один хороший знак – это возобновление регулярных полетов. На этой неделе из Таллинна можно вылететь напрямую уже в 22 различных города разными авиакомпаниями. Например, прямые полет доступны в Хельсинки, Амстердам, Франкфурт и Ригу, а из них можно, в свою очередь, вылететь транзитом во множество других городов и стран.

По данным Estravel, крупнейшего агентства Эстонии по продаже авиабилетов, на сегодняшний день прямые полёты из Таллинна предлагаются следующими авиакомпаниями:

1) airBaltic: Амстердам -1 раз в день; Копенгаген - 5 раз в неделю; Рига - 2 раза в день; Осло - 2 раза в неделю; Вильнюс - 1-2 раза в день (пять дней в неделю вылеты происходят дважды в день); Берлин - 2 раза в неделю; Париж - 3 раза в неделю; Вена - 2 раза в неделю

2) Finnair: Хельсинки - 4 раза в день

3) Lufthansa: Франкфурт - 1 раз в день

4) Transaviabaltika: Курессааре - 2 раза в день; Кярдла - 2 раза в день

5) Wizzair: Киев (Жуляны) - 4 раза в неделю; Харьков - 2 раза в неделю; Львов - 2 раза в неделю; Вена - 3 раза в неделю

6) Ryanair: Бергамо (Милан) - 2 раза в неделю; Дублин - 2 раза в неделю; Эдинбург - 2 раза в неделю; Жирона - 1 раз в неделю; Лондон (Станстед) - 2 раза в неделю; Пафос (Кипр) - 1 раз в неделю; Веце (Дюссельдорф) - 2 раза в неделю

7) Norwegian: Осло - 2 раза в неделю.

Точную информацию о въезде в разные страны, о полетах, страховании путешествия и мерах безопасности можно прочесть здесь: https://www.estravel.ee/ru/blog/polety-iz-tallinna-letom-2020/

NB! Тот факт, что полет состоится, еще не означает того, что все пассажиры имеют право пересечь границу. Свободное передвижение в Европе сейчас расширяется, но действует не для всех стран. В некоторых случаях может быть необходим 14-дневный карантин при прибытии в страну назначения и/или привоз вращении в Эстонию.