Темпы распространения COVID-19 в Эстонии продолжают замедляться

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Дневной прирост в течение последних 14 дней (максимальный инкубационный период COVID19) за период с 16 по 29 июня составил в среднем 0,1% (0,0%-0,2%) от общего числа кумулятивных случаев. На основании этих данных можно сделать вывод, что темп распространения COVID-19 продолжает замедляться.

Об этом BNS сообщила в среду пресс-служба департамента здоровья, отметив, что за последние 14 дней (17-30 июня) вирус был диагностирован у 15 человек. Из них на работе заразилось 2 человека (13,3% от общего количества случаев), 3 – в кругу семьи (20,0%) и один человек заразился за границей (6,7%). В 9 случаях место заражения осталось неизвестным (60,0%). Случаи заболевания были зарегистрированы в четырех уездах: Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Тартумаа и Валгамаа.

По состоянию на 30 июня выздоровели 1393 человека (70,0% от общего числа). В случае 436 человек с момента получения положительного теста прошло более 28 дней.

По состоянию на 30 июня было зарегистрировано 1989 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, что составляет 150,1 случая на 100 000 жителей. 14-дневная кумулятивная заболеваемость составила 1,1 случая на 100 000 жителей.

С 1 июля департамент здоровья будет делать обзоры статистики по коронавирусу раз в неделю по средам вместе с оценкой эпидемиологической ситуации. Ежедневные пресс-релизы будут высылаться и дальше, если количество заболевших в сутки будет составлять 5 человек или больше.

Открытые данные будут и в дальнейшем обновляться каждый день в 10:30. Сайт Koroonkaart.ee будет обновлять информацию на основании открытых данных ежедневно в 10:30.