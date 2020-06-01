МВД меняет условия экзаменов на стрельбу из пистолета и револьвера

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Министерство внутренних дел со среды меняет условия проведения экзаменов на стрельбу из пистолета и револьвера.

По словам министра внутренних дел Марта Хельме, условия проведения экзаменов на стрельбу дополняются. «Время от времени законодатель пересматривает условия экзаменов, чтобы убедиться, что требования соответствуют современным. Важно, чтобы обладатель разрешения на оружие стал человеком с глубокими знаниями и навыками обращения с оружием», - отметил министр.

«Цель изменений не состоит в том, чтобы ограничивать кого-либо в правах или заставить отказаться от оружия, но важно, чтобы люди, имеющие дело с оружием, могли это сделать, прежде всего ради собственной безопасности и безопасности других», - сказал вице-канцлер МВД по внутренней безопасности, правоохранительной и миграционной политики Вейко Коммусаар.

Основным изменением является сокращение дистанции стрельбы из пистолета и револьвера с 25 до 15 метров, так как использование оружия в основном для самозащиты и имущества маловероятно с более дальнего расстояния. «Самым важным при стрельбе является то, что владелец оружия знает, в каком направлении он стреляет, и является точным. Цель состоит в том, чтобы проверить, может ли человек осознанно и правильно использовать свое оружие, и доказать свою способность владеть огнестрельным оружием независимо от расстояния стрельбы», - сказал он.

Стрельба из пистолета или револьвера должна проводиться на 15 метрах без поддержки. Причина уменьшения дальности заключается в том, что такое огнестрельное оружие зарегистрировано для самообороны и защиты имущества и вряд ли будет использоваться на больших расстояниях.

Люди, выполняющие огневые испытания этого оружия, должны в будущем соблюдать ограничения по времени - огнестрельное оружие должно быть заряжено, а необходимые выстрелы должны быть произведены в течение 15 секунд. Это предполагает, что человек должен был предварительно практиковаться и иметь опыт справиться со временем стрельбы, прежде чем прийти на тест стрельбы.

Стрельба из винтовки будет продолжаться с расстояния 25 метров. Поправки были разработаны с учетом того факта, что большинство винтовок, зарегистрированных в регистре служебного и гражданского оружия, предназначены для охотничьих или спортивных целей. Для этих целей тестовый диапазон вполне приемлем.

У всех стрелков будет возможность сделать один пробный выстрел перед испытанием для лучшей возможности адаптироваться к дальности стрельбы и предстоящим испытаниям на стрельбу.

Положение определяет безопасное обращение с оружием. Правила предусматривают, что огневой тест должен проводиться в две части, первая из которых проверяет способность испытуемого обращаться с оружием с помощью учебного оружия или незаряженного оружия. Если испытуемый не обращается с оружием правильно, делает это небезопасно или нарушает требования безопасности, стрельба прекращается и считается, что она не была выполнена. Правила определяют требования, которые должны соблюдаться для безопасного обращения с оружием.

В то же время в правилах также указывается использование личного оружия лицом, уже имеющим разрешение на огнестрельное оружие, в дополнительном огневом испытании. Согласно действующему требованию, согласие эксперта должно быть получено. Поскольку целью дополнительного огневого испытания лицом, имеющим лицензию на огнестрельное оружие, является прежде всего демонстрация того, что он или она знает зарегистрированное у него оружие, знает его характеристики и может стрелять безопасно и точно, огнестрельное оружие не требует согласия полиции и пограничников. Пройти испытание на стрельбу из личного оружия должно быть нормой, и, если по какой-либо технической причине это невозможно, будет использовано контрольное оружие Полицейского и Пограничного управления.

Претендент на получение разрешения на приобретение или разрешение на оружие, который подает заявку до вступления в силу поправки к настоящим Правилам, может выбрать, желает ли он провести огневые испытания в соответствии с правилами, действующими на момент подачи заявки, или с учетом новых правил, которые вступят в силу 1 июля.

Изменения разработаны в сотрудничестве с экспертами и заинтересованными сторонами.



По словам министра внутренних дел Марта Хельме, условия проведения экзаменов на стрельбу дополняются. «Время от времени законодатель пересматривает условия экзаменов, чтобы убедиться, что требования соответствуют современным. Важно, чтобы обладатель разрешения на оружие стал человеком с глубокими знаниями и навыками обращения с оружием», - отметил министр.

«Цель изменений не состоит в том, чтобы ограничивать кого-либо в правах или заставить отказаться от оружия, но важно, чтобы люди, имеющие дело с оружием, могли это сделать, прежде всего ради собственной безопасности и безопасности других», - сказал вице-канцлер МВД по внутренней безопасности, правоохранительной и миграционной политики Вейко Коммусаар.

Основным изменением является сокращение дистанции стрельбы из пистолета и револьвера с 25 до 15 метров, так как использование оружия в основном для самозащиты и имущества маловероятно с более дальнего расстояния. «Самым важным при стрельбе является то, что владелец оружия знает, в каком направлении он стреляет, и является точным. Цель состоит в том, чтобы проверить, может ли человек осознанно и правильно использовать свое оружие, и доказать свою способность владеть огнестрельным оружием независимо от расстояния стрельбы», - сказал он.

Стрельба из пистолета или револьвера должна проводиться на 15 метрах без поддержки. Причина уменьшения дальности заключается в том, что такое огнестрельное оружие зарегистрировано для самообороны и защиты имущества и вряд ли будет использоваться на больших расстояниях.

Люди, выполняющие огневые испытания этого оружия, должны в будущем соблюдать ограничения по времени - огнестрельное оружие должно быть заряжено, а необходимые выстрелы должны быть произведены в течение 15 секунд. Это предполагает, что человек должен был предварительно практиковаться и иметь опыт справиться со временем стрельбы, прежде чем прийти на тест стрельбы.

Стрельба из винтовки будет продолжаться с расстояния 25 метров. Поправки были разработаны с учетом того факта, что большинство винтовок, зарегистрированных в регистре служебного и гражданского оружия, предназначены для охотничьих или спортивных целей. Для этих целей тестовый диапазон вполне приемлем.

У всех стрелков будет возможность сделать один пробный выстрел перед испытанием для лучшей возможности адаптироваться к дальности стрельбы и предстоящим испытаниям на стрельбу.

Положение определяет безопасное обращение с оружием. Правила предусматривают, что огневой тест должен проводиться в две части, первая из которых проверяет способность испытуемого обращаться с оружием с помощью учебного оружия или незаряженного оружия. Если испытуемый не обращается с оружием правильно, делает это небезопасно или нарушает требования безопасности, стрельба прекращается и считается, что она не была выполнена. Правила определяют требования, которые должны соблюдаться для безопасного обращения с оружием.

В то же время в правилах также указывается использование личного оружия лицом, уже имеющим разрешение на огнестрельное оружие, в дополнительном огневом испытании. Согласно действующему требованию, согласие эксперта должно быть получено. Поскольку целью дополнительного огневого испытания лицом, имеющим лицензию на огнестрельное оружие, является прежде всего демонстрация того, что он или она знает зарегистрированное у него оружие, знает его характеристики и может стрелять безопасно и точно, огнестрельное оружие не требует согласия полиции и пограничников. Пройти испытание на стрельбу из личного оружия должно быть нормой, и, если по какой-либо технической причине это невозможно, будет использовано контрольное оружие Полицейского и Пограничного управления.

Претендент на получение разрешения на приобретение или разрешение на оружие, который подает заявку до вступления в силу поправки к настоящим Правилам, может выбрать, желает ли он провести огневые испытания в соответствии с правилами, действующими на момент подачи заявки, или с учетом новых правил, которые вступят в силу 1 июля.

Изменения разработаны в сотрудничестве с экспертами и заинтересованными сторонами.