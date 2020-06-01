На руках у жителей Эстонии находится 56 400 единиц оружия

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В Эстонии разрешение на оружие имеют 27 200 физических лиц. В общей сложности у них на руках находится 56 400 единиц оружия, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.



На имена 13 500 человек зарегистрировано более одной единицы оружия.

Соответствующую информацию в ответ на запрос пяти депутатов Рийгикогу из социал-демократической фракции сообщил министр внутренних дел Март Хельме.

Оппозиция в числе прочего поинтересовалась, не планирует ли государство в свете недавней трагедии в Лихула ужесточить контроль как за выдачей разрешений на оружие, так и за лицами, у которых уже есть на руках такие лицензии.

По словам Марта Хельме, процедура подачи заявлений на получение разрешения на оружие в Эстонии достаточно строгая. В то же время контроль как за обладателями таких разрешений, так и за ходатайствующими об их получении планируется ужесточить. В частности, семейным врачам хотят дать право получать больше информации о желающих оформить разрешение на оружие. Помимо этого, совершившим тяжкие преступления могут отказать в праве получения разрешения на оружие.

Вечером 6 июня недалеко от Лихула в волости Ляэнеранна в Пярнумаа 32-летний мужчина убил 40-летнего мужчину и 61-летнюю женщину, а также ранил трех детей в возрасте трех, пяти и девяти лет.