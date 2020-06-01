За сутки - один позитивный результат

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За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 368 первичных тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, добавился один позитивный результат, сообщил в воскресенье утром департамент здоровья.





По состоянию на утро воскресенья госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 4 пациентам, на искусственной вентиляции легких один пациент. Новых летальных исходов не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.

По состоянию на воскресенье выздоровели 1818 человек, у 1385 человек история болезни закрыта, у 433 позитивный результат на тест был подтвержден более четырех недель назад, и никто из этих людей не проходил лечения в больнице.