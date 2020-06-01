В регионе Балтийского моря увеличился уровень радиации

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В регионе Балтийского моря чуть увеличился уровень радиации, сообщает Центр ядерной и радиационной безопасности STUK: 16 и 17 июня центр зафиксировал в воздухе Хельсинки небольшое количество радиоактивных изотопов кобальта, рутения и цезия, сообщает rus.err.ee со ссылкой на финскую Yle.

По данным центра, обнаруженная радиация не образовалась в результате взрыва и не опасна для здоровья. По словам директора департамента радиационного контроля окружающей среды STUK Пиа Вестербакка, причин для беспокойства. "Количество радиоактивных веществ очень маленькое, и не влияет на окружающую среду или здоровье человека", - пояснил Вестербакка.

Увеличение радиации также отметили в соцсетях. Карта организации, выступающей против ядерных испытаний, показывает жёлтым цветом район, где может находиться источник радиации.

Источник радиации пока не найден. Анализы, собранные в разных местах, будут готовы к следующей неделе. На вопрос, может ли Россия быть источником, Вестербакка отвечает с осторожностью.

"Расследование все ещё продолжается. Да, ветер дул с востока. Но сейчас мы ждём дополнительной информации, например, о том, как вращались воздушные потоки. Радиоактивные изотопы также заметили в Швеции и Норвегии. На этом этапе мы не можем утверждать, что радиация пришла из России", - сказал Вестербакка.