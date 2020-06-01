МИД обновил рекомендации по коронавирусу

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Исходя из процента людей, зараженных коронавирусом, с понедельника по въезде в Эстонию в самоизоляции должны оставаться в течение двух недель те, кто прибывает из Швеции, Португалии, Великобритании, Румынии, Болгарии и Люксембурга.



Самоизоляция не требуется с новой недели для прибывающих из Австрии, Бельгии, Испании, Нидерландов, Хорватии, Ирландии, Исландии, Италии, Греции, Литвы, Лихтенштейна, Латвии, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Мальты, Германии, Словакии, Словении, Швейцарии, Дании, Чехии и Венгрии, если они пробыли в этих странах 14 дней непосредственно перед приездом в Эстонию.

Те, кто прибывает из остальных стран мира, по-прежнему требуется обязательная самоизоляция, сообщила в субботу BNS пресс-служба МИД Эстонии.

Информацию о странах и требованиях к прибывающим из этих стран можно найти на веб-сайте МИД https://vm.ee/et/teave-riikute-ja-karantiininouou--hely-euroopast-saabujatele.

Министерство также обновило рекомендации в среде Reisi Targalt. Что касается распространения коронавируса, МИД настоятельно рекомендует избегать поездок, за исключением европейских стран, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 15 или менее инфицированных и где нет необходимости оставаться в самоизоляции.