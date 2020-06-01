Позитивных результатов теста на коронавирус не обнаружено

Дата публикации: Сегодня, 11:30 Просмотрено: 79

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 450 первичных тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, позитивных результатов не обнаружено, сообщил в субботу утром департамент здоровья.

По состоянию на утро субботы госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 4 пациентам, на искусственной вентиляции легких один пациент. Новых летальных исходов не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.

По состоянию на субботу выздоровели 1812 человек, у 1377 человек история болезни закрыта, у 435 позитивный результат на тест был подтвержден более 28 дней назад, эти люди не проходили лечения в больнице.