Полиция задержала автомобильных воров из Литвы

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Сегодня ночью в Тартумаа прошла полицейская операция по задержанию воров, пытавшихся угнать автомобиль Range Rover.

Одного из подозреваемых, пытавшегося скрыться от полиции, задержала служебная собака специального подразделения полиции Дениро.

Сегодня примерно в 4 часа утра в Тарту от квартирного дома на Калда теэ был угнан автомобиль Range Rover. По первоначальной информации, был взломан замок автомобиля и на то, чтобы угнать машину, потребовалось всего несколько минут.

„Мы начали полицейскую операцию, учитывая, что угонщики могут быть вооружены и опасны, поэтому кроме патрулей полиции были задействованы полицейские специального подразделения и группы быстрого реагирования", – рассказал руководитель криминального бюро Лыунаской префектуры Райн Восман.

По словам Восмана, на угнанном автомобиле из Тарту было взято направление на Валга. „Полицейские последовали за угнанным автомобилем, который пытался скрыться на скорости местами почти 200 км/ч. Полицейские выставили на Валгаском шоссе несколько преград, чтобы вынудить автомобиль остановиться. Водитель автомобиля Range Rover начал таранить автомобили полиции, пытавшиеся его остановить, поэтому полицейским для защиты своей жизни и здоровья пришлось силой вытолкнуть автомобиль с дороги", – сказал Восман.

Водитель выпрыгнул из угнанного автомобиля на ходу и пытался убежать в лес. За ним следом послали служебную собаку Дениро, который тут же задержал водителя.

В ходе операции был задержан и второй подозреваемый, который ждал в это время в Тарту в сопровождающей машине. Он не оказал сопротивления, так как задержание стало для него неожиданностью.

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Аро Сийнмаа добавил, что задержанного в Тарту мужчину есть основание подозревать в том, что он может быть связан с раннее совершенными в Эстонии угонами, информация по второму задержанному сейчас выясняется. "Сейчас идет сбор и систематизация доказательств, завтра прокуратура подаст ходатайства о взятии подозреваемых под стражу", – сказал Сийнмаа.