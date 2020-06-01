Самоизоляция -для гостей из шести европейских стран

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На основании относительного числа зараженных коронавирусом двухнедельную самоизоляцию после въезда в Эстонию с понедельника должны будут соблюдать люди, прибывшие из Швеции, Португалии, Соединенного Королевства, Румынии, Болгарии и Люксембурга.

Со следующей недели требование соблюдать самоизоляцию не будет распространяться на людей, прибывших из Австрии, Бельгии, Испании, Нидерландов, Хорватии, Ирландии, Исландии, Италии, Греции, с Кипра, из Литвы, Лихтенштейна, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, с Мальты, из Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании, Чехии и Венгрии, если непосредственно перед приездом в Эстонию они находились в этих странах в течение 14 дней. Для прибывших из остальных стран мира по-прежнему обязательна самоизоляция.

Информация о государствах и требованиях к прибывших из них доступна на сайте МИД по адресу https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele.

Кроме того, МИД обновил рекомендации на портале Reisi Targalt. В связи с пандемией коронавируса МИД убедительно рекомендует воздержаться от поездок за исключением европейских стран, где число зараженных составляет не более 15 на 100 000 населения в течение последних 14 дней и при возвращении из которых не нужно соблюдать самоизоляцию.