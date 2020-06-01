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Конвейер новостей / РеспубликаКоронавирус приостановил взносы во II пенсионную ступень

Дата публикации: Сегодня, 13:53 Просмотрено: 85

Государство с 1 июля временно приостанавливает взносы во вторую пенсионную ступень, которые осуществляются за счет социального налога, а участники второй ступени смогут при желании приостановить свои взносы в размере 2% заработной платы с октября текущего года.


Об этом в пятницу напомнил портал новостей вещания. По оценке Министерства финансов, приостановка взносов из госбюджета позволит сэкономить 142 млн евро в текущем и 211 млн - в 2021 году.
Взносы во вторую пенсионную ступень, уплачиваемые государством из поступающего за конкретного человека социального налога в размере 4% его зарплаты, приостанавливаются с 1 июля 2020 до 31 августа 2021 года. Исключение сделано для людей, родившихся с 1942 по 1960 год, взносы за которых будут и дальше вноситься в обычном порядке.
Желающие смогут с октября отказаться и от собственных взносов во вторую ступень, сделав соответствующее заявление. В отсутствие заявления взносы будут взиматься по-прежнему, т.е. 2% брутто-зарплаты человека будут ежемесячно перечисляться во вторую ступень.
Для людей, которые продолжат делать взносы в период приостановки государственных платежей, государство компенсирует приостановленные взносы в 2023-2024 годах вместе с упущенным доходом.
Родившиеся с 1942 по 1960 год люди также могут с октября приостановить свои взносы во вторую ступень, однако в таком случае платежи за них приостановит и государство.
Приостановка взносов во вторую пенсионную ступень является частью пакета антикризисных мер, одобренного правительством для смягчения экономических последствий эпидемии коронавируса.

Коронавирус приостановил взносы во II пенсионную ступень
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