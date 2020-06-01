Подтверждено три новых случая коронавируса

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За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 569 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 коронавирус, позитивный результат дали три теста.

По данным регистра населения, один новый случай зафиксирован в городе Нарве в Ида-Вирумаа, по одному случаю зафиксировано в Тартумаа и Валгамаа.

По состоянию на утро пятницы госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии шести пациентам, к аппарату ИВЛ подключен один. Новых смертей за сутки не зарегистрировали. Всего от коронавируса в Эстонии скончались 69 человек.

К пятнице в больницах закрыты 386 историй болезни COVID-19 в отношении 373 человек.

По состоянию на пятницу выздоровели 1797 человек. В том числе закрыты истории болезни 1366 человек, а в 431 случае позитивный результат поступил более 28 дней назад и человек не госпитализирован, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии сделано более 104 000 первичных тестов, из них позитивный результат на вирус SARS-CoV-2 дали 1986 тестов (1,9 процента). К пятнице задним числом аннулирован один позитивный результат теста из Тартуского уезда, опубликованный в статистике на четверг.